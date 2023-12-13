Силовики занялись нападением своры собак на девочку в Новом Уренгое

В Новом Уренгое 13 декабря на ребёнка напала свора собак. Девочка (её зовут Даша) находится в больнице. Следственное управление СК Ямала начало проверку по факту ЧП.

Инцидент произошёл в микрорайоне Энтузиатов, пишет мэр города Андрей Воронов. По его данным, собаки были бродячими. «Девочка сейчас в больнице состояние стабильное, есть травмы, не представляющие угрозы для жизни. Сейчас вся свора отловлена», – отчитался мэр.

Он также сообщил, что теперь ежедневно улицы города будут патрулировать специалисты отлова для обнаружения таких стай.

Следователи уточняют, что девочка с укушенными ранами поступила в травматологическое отделение больницы.



Силовики проверят, есть ли в действиях чиновников или службы отлова состав преступления которое описано в ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан).

Год назад следственный комитет сообщал о похожей проверке – тогда бродячие собаки покусали мужчину. Итоги той проверки неизвестны.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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