Силовики возбудили уголовное дело из-за нападения своры собак на ребёнка в Новом Уренгое

Силовики возбудили уголовное дело из-за нападения стаи собак на девочку в микрорайоне Энтузиастов Нового Уренгоя. Квалификация – ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Кроме того, прокуратура также проверит действия сотрудников администрации газовой столицы на предмет соблюдения законодательства в сфере отлова безнадзорных животных.
Инцидент произошёл 13 декабря 2023 года. В Сеть уже выложили видео – на нём видно, что девочка подходит к собакам, которые лежат на снегу, и в какой-то момент псы набрасываются на неё. Они раздирают её одежду.
С укушенными ранами девочка поступила в травматологическое отделение больницы.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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