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Пятница, 19 апреля 2024, 10:27 мск

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Надымские власти из бюджета заплатят за нападение собак на детей

Надымские власти выплатят из бюджета компенсацию семьям покусанных собаками детей. Прокуратура считает, что чиновники недобросовестно исполняли обязанности по обращению с бездомными псами.

«В октябре 2022 и 2023 годов в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, дети подверглись нападению бесхозяйных собак, которые причинили им телесные повреждения и нравственные страдания», – объяснили в надзорном ведомстве.

Прокурор направил иски в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Суд взыскал с муниципалитета компенсацию в общем размере 40 тыс. рублей.

Огромную компенсацию не так давно присудили девочке, на которую напала стая собак в Новом Уренгое. Родителям выплатят 1 млн рублей из бюджета города.

Вместе с этим чиновники ограничены в действиях по отношению к бездомным животным. Действующий закон предписывает им стерилизовать животных и затем отпускать на свободу. Предполагалось, что уличные собаки доживут свой век, а новых появляться не будет. Но на улицах городов и посёлков постоянно появляются новые и новые собаки и кошки. Некоторых выкидывают хозяева, некоторые появляются из-за того, что ямальцы отпускают своих питомцев на самовыгул.

Надымский район, Наталья Ефремова

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