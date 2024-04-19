Надымские власти из бюджета заплатят за нападение собак на детей

Надымские власти выплатят из бюджета компенсацию семьям покусанных собаками детей. Прокуратура считает, что чиновники недобросовестно исполняли обязанности по обращению с бездомными псами.

«В октябре 2022 и 2023 годов в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, дети подверглись нападению бесхозяйных собак, которые причинили им телесные повреждения и нравственные страдания», – объяснили в надзорном ведомстве.

Прокурор направил иски в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Суд взыскал с муниципалитета компенсацию в общем размере 40 тыс. рублей.

Огромную компенсацию не так давно присудили девочке, на которую напала стая собак в Новом Уренгое. Родителям выплатят 1 млн рублей из бюджета города.

Вместе с этим чиновники ограничены в действиях по отношению к бездомным животным. Действующий закон предписывает им стерилизовать животных и затем отпускать на свободу. Предполагалось, что уличные собаки доживут свой век, а новых появляться не будет. Но на улицах городов и посёлков постоянно появляются новые и новые собаки и кошки. Некоторых выкидывают хозяева, некоторые появляются из-за того, что ямальцы отпускают своих питомцев на самовыгул.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube