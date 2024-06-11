Шурышкарские власти из бюджета оплатят моральный вред за нападение собаки на ребёнка

В селе Мужи Шурышкарского района бродячая собака укусила ребёнка. Местные власти выплатят компенсацию в 30 тыс. рублей.

ЧП случилось в марте 2024 года. Девочка шла по улицам села. Рядом с детской площадкой на неё напала собака, которая укусила за левую голень.

«Согласно заключению эксперта, ребёнку причинён лёгкий вред здоровью. Прокуратура района обратилась с иском в суд о взыскании с администрации района компенсации морального вреда», – пояснили в прокуратуре Ямала.

Муниципальные власти Ямала постоянно платят гражданам компенсацию за нападение собак. Однако это не решает проблему – наличие на улицах стай гуляющих животных. Вряд ли в этом можно обвинить чиновников. На федеральном уровне действуют правила, согласно которым четвероногих с улиц должны отлавливать, чипировать, стерилизовать и вакцинировать, а затем выпускать на место отлова. За несколько лет действия такой системы собак и кошек на улицах должно было стать меньше, но они плодятся. Дело в том, что на самовыгул отпускают гулять своих питомцев люди, либо вообще бросают их, либо заводят собак на производственных площадках, откуда они сбегают.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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