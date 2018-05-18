Мэрия Салехарда заплатит за нападение бродячих собак на ребёнка

Мэрия Салехарда должна выплатить 300 тыс. рублей семье ребёнка, которого покусали бродячие собаки. Такое решение принял городской суд, сообщают в прокуратуре Ямала. Именно надзорная инстанция обратилась с иском о компенсации вреда мальчику. Деньги семья должна получить после того, как решение суда вступит в силу.

ЧП произошло 2 апреля 2018 года. Восьмилетний мальчик находился на улице Щорса, когда на него напали безнадзорные животные. Ребёнка от псов отбил случайный прохожий. Школьника отвезли в больницу. Он долго восстанавливался – раны оказались серьёзными.

Следователи сразу возбудили уголовное дело по факту выполнения работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Силовики предположили, что ребёнок пострадал из-за того, что контора по отлову безнадзорных животных – «Салехардорстрой» – некачественно исполняла свою работу.

Однако прокуратура отменила решение о возбуждении дела. Семья ребёнка обратилась в суд. Накануне, 17 мая, суд встал на сторону потерпевших и признал, что дело можно расследовать дальше.

В пятницу, 18 мая, свою позицию по этому спору озвучила прокуратура Ямала. Там пояснили, что ещё не решили, будут ли обжаловать решение суда в кассации. Вместе с этим ведомство решило публично объяснить, почему отменяло расследование. По версии прокуратуры, статья не позволяет привлечь к уголовной ответственности лиц за бездействие. А из уголовного дела следовало, что «Салехарддорстрой» именно бездействовал. Кроме того, по закону выходило, что муницпальное учреждение является потребителем услуг, так как контракт на отлов был заключен между «Салехарддорстрой» и «Салехардская дирекция единого заказчика».

Прокуратура объясняет: материалы дела лишь были отправлены для дополнительной проверки. Следователи могли работать и дальше.

Как сообщал «Новый день» ранее, в период разбирательств материалы забрали в Москву, в СКР. В итоге Главное следственное управление СК России (с дислокацией в Екатеринбурге) 16 апреля возбудило второе уголовное дело по другой статье: «Халатность». Теперь силовики изучают, насколько грамотно работали ответственные за отлов животных чиновники администрации Салехарда и «Салехардской дирекция единого заказчика».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.05.18

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