На Ямале вскрылся ещё один случай нападения собак на ребёнка

Прокуратура Ямала добивается выплаты компенсации ещё одному ребёнку, пострадавшему от нападения бродячих собак. На этот раз платить придётся властям села Аксарка. Именно там произошло ЧП.

«В сентябре 2017 года возвращавшийся домой после занятий школьник подвергся нападению бродячих собак. У ребёнка зафиксированы раны левой голени, он испытал физические и нравственные страдания», – рассказали в надзорной инстанции.

Там добавили, что местные власти должны были проводить мероприятия по обеспечению безопасного проживания населения. 22 мая 2018 года судом в пользу пострадавшего взыскано 50 тыс. рублей.

Напомним, ранее прокуратура Ямала в суде взыскала также компенсацию ущерба, который нанесён восьмилетнему мальчику, на которого собаки напали в Салехарде. Мэрии столицы Ямала придётся заплатить семье ребёнка 300 тыс. рублей. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Аксарка, служба информации

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