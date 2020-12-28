Администрация Тазовского района заплатит девочке за нападение бродячей собаки

Администрация Тазовского района заплатит компенсацию девочке, покусанной бродячей собакой. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Нападение произошло 6 августа 2020 года. Бродячая собака напала на девочку и укусила ее за правое бедро.

По факту нападения прокуратурой района проведена проверка. Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения является обязанностью органов местного самоуправления, прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации Тазовского района компенсации причиненного ребенку морального вреда. Суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с районной администрации в пользу пострадавшей 30 тыс рублей.

Тазовский район, Николай Юрьев

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