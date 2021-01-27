На Ямале районная администрация выплатит компенсацию девочке, покусанной бродячей собакой

Администрация Приуральского района заплатит компенсацию морального вреда девочке, которую покусала бродячая собака. Нападение животного произошло в сентябре 2020 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Девочка находилась на спортивной площадке в селе Катравож, когда на нее напала бродячая собака. Ребенок получил телесные повреждения, собака прокусила ей голеностопный сустав.

Прокуратура Приуральского района по заявлению законного представителя несовершеннолетней провела проверку того, как районная администрация решает проблему безнадзорных животных. Прокурор района обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного пострадавшей девочке, с администрации Приуральского района. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с администрации 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 26.01.21

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