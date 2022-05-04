Более 460 животных из приюта Ноябрьска не планируют выпускать обратно на улицы

На приют для бездомных животных в Ноябрьске в 2021 году потратили 30,2 млн рублей из бюджета ЯНАО. Об этом сообщается в материалах городской думы. При этом на конец декабря 2021 года в городском приюте для животных находились 289 кошек и 168 собак, которых нельзя выпускать обратно в среду обитания. Всего за прошлый год 220 животных из приюта Ноябрьска были выпущены обратно на улицы.

С момента существования приюта сменилось уже 3 организации, которые им управляют. Сначала это была АНО «Экосфера+». Потом им временно управлял ИП Костюк Н.Н.

В 2022 году мэрия нашла нового подрядчика: теперь за приютом смотрит МУП «Сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский».

Власти Ямала уже признали действующую систему обращения с беспризорными животными неэффективной. Число собак и кошек в приютах постоянно растёт, требуются всё новые и новые вложения, на улицах количество животных тоже не уменьшается. При этом выпущенные после стерилизации и чипирования четвероногие сбиваются в стаи и нападают на граждан. Люди не стали ответственнее относиться к своим питомцам – некоторые выкидывают их на улицы, приносят в приюты и оставляют там навсегда.

На Ямале, как и во многих других регионах, началось формирование культуры содержания домашних животных. Запрещено выгуливать собак без поводка, запрещено гулять с ними на территориях общего пользования, таких как детские площадки, парки, спортивные площадки. За питомцами нужно убирать экскременты. Буквально в апреле депутаты ввели запрет на самовыгул собак на территориях общего пользования. Он вступил в силу с 1 июля 2022 года.

Ямальские депутаты готовят инициативу в Госдуму о том, чтобы разрешить умерщвление агрессивных собак в приютах. Для этого необходимо разработать и утвердить механизм признания собаки агрессивной.

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Ноябрьск, Юлия Фролова

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