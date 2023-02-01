В Ноябрьске застрелили собаку, которую прикормили жители

В Ноябрьске неизвестные убили собаку, которую прикормили жители одного из домов. Информация об этом появилась в группе «Происшествия Ноябрьск» 31 января 2023 года.

«Этот безобидный хвостатый был любимцем жителей дома № 77 на Магистральной. Мы его подкармливали, смастерили будку. В ночь с 30.01.23 г. на 31.01.23 г. собаку застрелили. Ищем возможных очевидцев происшествия»,– написал подписчик паблика и оставил свои координаты.

Почти все комментаторы очень сожалеют о гибели животного. Некоторые делятся фотографиями собаки, отмечая, что с ней любили проводить время многие жильцы и их дети. Собаку звали Черныш.

Люди обдумывают вариант написания массового заявления в полицию.

Отметим, это далеко не первое убийство собаки на Ямале. Один из последних инцидентов – массовая расправа над псами в посёлке Панаевск. Еще ни разу правоохранители не сообщили о поимке злоумышленника.

фото – «Происшествия Ноябрьск» «ВКонтакте»

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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