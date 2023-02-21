Полиция Ямала умолчала об итогах проверок по сообщениям об убийстве собак

Полиция Ямала не раскрыла сведения о проверках по фактам предполагаемого убийства собак в 2022 году. В ответ на запрос агентства «Новый день» в управлении МВД округа лишь сообщили общее количество заявлений по фактам жестокого обращения с животным и число уголовных дел.

В 2022 году зоозащитники и пользователи социальных сетей несколько раз сообщали о ЧП с животными. Это предполагаемое отравление собак в Лабытнанги, обнаружение трупов собак в Панаевске, предполагаемое убийство собаки с биркой в жилом дворе Надыма, предполагаемое отравление собаки в Губкинском, обнаружение трупа собаки в Лабытнанги, предполагаемое массовое убийство собак в Новом Уренгое.

Агентство «Новый День» сделало запрос в управление МВД Ямала с просьбой рассказать о результатах проверок по данным фактам.

В ответе, который подписал замначальника управления Игорь Романюк, есть подробности только об одном ЧП – по факту обнаружения трупов в Панаевске. Проверка по нему ещё идёт. «Назначено проведение ряда исследований, направленных на установление причин гибели животных», – говорится в сообщении полиции.

Вопросы по остальным случаям остались без ответа.

Обновлено в 17:23. Добавлен комментарий сотрудников управления. В управлении МВД ЯНАО пояснили, что на выяснение подробностей по каждому указанному факту требуется больше времени и взаимодействие с территориальным отделами, поэтому ответ подготовлен в усечённом виде.

По данным окружного главка, в 2022 году зарегистрировано всего 37 сообщений по фактам обнаружения трупов собак в городах и посёлках Ямала. При этом «в 31 случае поступившая информация о гибели животных, а также о фактах жестокого обращения в их отношении, не нашла своего подтверждения, в связи с чем решений о возбуждении уголовных дел не принималось», – говорится в ответе замначальника управления.

Только 5 фактов легли в основу уголовных дел по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). «Установлено жестокое обращение с животными, которое привело к их гибели. В ходе расследования 2 уголовных дел лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений, установлены и привлечены к уголовной ответственности», – написано в ответе МВД.

Что это за случаи, что за животные пострадали, в каких городах и кто подозревается в жестоком обращении – в полиции не рассказали. Там сослались на защиту персональных данных.

Отметим, закон о защите персональных данных позволяет полиции регулярно рассказывать о раскрытых преступлениях в других сферах, в частности, о мелких кражах. Правоохранители при этом на официальном сайте МВД ЯНАО раскрывают место жительства, род занятий, возраст злоумышленников и фабулу преступления.

Почему закон о защите персональных данных запрещает раскрыть те же самые сведения о преступлениях в отношении животных – загадка.

Напомним, в 2022 году за жестокое обращение с животными осудили жителя Красноселькупа, который держал дома на цепи краснокнижного орлана. Мужчина регулярно издевался над птицей. Он бил её палкой, кидал в неё пластиковую бутылку с водой, когда птица начинала махать крыльями. Однажды злоумышленник так избил птицу, что сломал крыло. Неясно, входит ли этот приговор в число тех двух, которые указал г-н Романюк в своём ответе.

Салехард, Юлия Фролова

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