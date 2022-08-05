Бил палкой и держал на цепи: к условному сроку приговорили ямальца, который издевался над краснокнижным орланом

На Ямале к условному сроку приговорили жителя села Красноселькуп, который посадил на цепь орлана-белохвоста и регулярно избивал краснокнижную птицу. Он настолько покалечил её, что летать она больше никогда не сможет.

О резонансном инциденте стало известно в декабре 2021 года. Правоохранители публиковали видео из жилища мужчины, где он держал орлана. На нём было видно, что у птицы сломано крыло, а сама она прикована к батарее. На съёмках мужчина признаётся, что бил птицу палкой.

Уголовное дело в процессе расследования переквалифицировали на ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его увечье). Изначально было «незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ» (ч.1 ст. 258.1 УК РФ).

Подробности следствия и суда раскрывают в прокуратуре Ямала 5 августа 2022 года. Ранее стало известно, напомним, что ямалец нашёл птенца в лесу и решил забрать себе.

«Подсудимый летом 2021 г. изъял из естественной природной среды птенца орлана-белохвоста, занесённого в Красную книгу, привёз в свою квартиру, где приковал цепью к радиатору отопителя. Мужчина регулярно наносил птице удары палкой, бросал в него наполненные водой пластиковые бутылки (якобы в целях воспитания и дрессировки). В итоге у птенца зафиксирован открытый перелом костей крыла, недокорм, утрата природных навыков, исключающие его возвращение в естественную среду обитания. Птица уже никогда не сможет летать и остаток жизни проведёт в соответствующем специализированном учреждении»,– рассказывают в надзорной инстанции.

Ранее о состоянии птицы рассказывали в пресс-службе Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ). Орлана для лечения и восстановления привезли в Екатеринбург и передали в центр реабилитации хищных птиц «Холзан».

Суд приговорил ямальца к условному сроку – 4 года с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, мужчине нужно будет выплатить ущерб животному миру в 214 тыс. рублей.

Красноселькупский район, Юлия Фролова

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