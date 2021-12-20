Спасенного на Ямале орлана прооперируют, но жить в дикой природе он не сможет

Орлана-белохвоста, которого ямальские полицейские спасли от жестокого хозяина, привезли в Екатеринбург и передали в центр реабилитации хищных птиц «Холзан». Ему сделают операцию на сломанном крыле, но жить в дикой природе птица все равно уже не сможет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ).

«Птица не может летать. На рентгеновских снимках видны три перелома крыла: плечевой кости и костей предплечья. Линия перелома видна нечетко, это значит, что повреждения крыла уже застарелые. Орлану проведут операцию по восстановлении целостности костей путем применения специальных металлических конструкций – металлоостеосинтез. Затем будет реабилитационный период, который займет не менее двух месяцев», – рассказал доцент кафедры хирургии, акушерства и микробиологии УрГАУ Игорь Мильштейн.

По словам специалистов центра «Холзан», орлан, скорее всего, летать будет с трудом, а потому уже не сможет жить в дикой природе. После лечения птица останется в специальном питомнике в числе таких же пернатых хищников, пострадавших от рук человека.

«Сейчас состояние птицы ужасное. Мы очень надеемся, что ветеринары смогут успешно прооперировать орлана, и птица восстановится. Хотя бы до спокойного проживания в условиях вольера в нашем центре. Думаем, это произойдет к концу лета. К этому времени птица также сменит страшное оперение, которое у нее сейчас, и будет выглядеть совсем по-другому. Это десятый орлан в нашем питомнике, шесть из них покалеченные. Я благодарю ветеринарную клинику «Неовит», которая единственная в городе помогает нам с лечением пернатых на безвозмездной основе. Это очень важная работа, которая позволяет спасать птиц, в том числе находящихся в Красной книге», – рассказал Олег Светлицкий, директор Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан».

Как уже сообщал «Новый День», 9 декабря хищную птицу (сначала ее ошибочно приняли за беркута) обнаружили дома у жителя Красноселькупа полицейские. Как видно на оперативной записи, птица сидела на цепи, у нее было сломано крыло. На видео кто-то спрашивает мужчину: «Как ты мог переломать его, крыло?». В ответ владелец птицы говорит: «Да палкой, говорю, его у… Это вот щас уже. Он у меня уже живёт... скоко… в мае я его поймал». Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ» (ч.1 ст. 258.1 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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