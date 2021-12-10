На Ямале мужчина поймал краснокнижного беркута и посадил дома на цепь ФОТО

Полиция Ямала возбудила уголовное дело в отношении жителя Красноселькупа, который весной нашёл птицу из Красной Книги – беркута – и забрал её домой. Он держал хищника на цепи и сломал ему правое крыло, стукнув палкой. Полиция передала беркута в заповедник. Об этом сообщает пресс-служба МВД Ямала 10 декабря 2021 года.

Беркута дома у местного жителя Красноселькупа силовики обнаружили 9 декабря. Как видно на оперативной записи, птица сидела на цепи. У беркута в момент его обнаружения дома у мужчины было сломано крыло. На видео кто-то спрашивает мужчину: «Как ты мог переломать его, крыло?». В ответ владелец птицы говорит: «Да палкой, говорю, его у… Это вот щас уже. Он у меня уже живёт .. скоко… в мае я его поймал».

Пресс-служба управления МВД комментирует: «В мае 2021 года мужчина на территории Красноселькупского района нашёл птенца предположительно беркута, поместил его в лодку, на которой перевёз к месту своего проживания. При этом злоумышленник знал, что данный вид птицы занесён в Красную книгу РФ, охота на него запрещена в соответствии с п. 55 правил охоты на территории РФ».

Сейчас специалисты проводят экспертизу на установление видовой принадлежности птицы.

Дело возбудили по статье «незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ» ( ч.1 ст. 258.1 УК РФ).

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Птице со сломанным крылом оказали помощь и поместили в государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский».

Красноселькуп, Наталья Ефремова

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