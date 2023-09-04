В колонию строгого режима отправится ямалец, задушивший щенка на глазах у ребёнка

Суд принял жёсткое решение в отношении жителя Тазовского района, который задушил щенка на глазах у ребёнка. ЧП случилось в мае 2023 в квартире дома микрорайона Солнечный посёлка Тазовский.

«Мужчина из-за нежелания ухаживать за питомцем путём удушения руками причинил щенку телесные повреждения, повлекшие мучительные страдания и его гибель. В связи с гибелью домашнего питомца малолетнему ребёнку был причинён моральный вред», – описали обстоятельства инцидента в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, которая поддерживала обвинение.

Прокурор района также предъявил иск в суд о взыскании компенсации причинённого морального вреда в 20 тыс. рублей.

Суд решил, что виновник должен провести 3 года в колонии строгого режима и заплатить ребёнку 20 тыс. рублей.

Квалификация обвинения – п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов).

Ранее в полиции Ямала не смогли дать ответ на вопрос, какие случаи жестокого обращения с животными легли в основу уголовных дел и были ли возбуждены дела по фактам убийства собак, трупы которых обнаруживали жители Ямала.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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