В Тазовском садист задушил щенка, чтобы за ним не ухаживать

В Тазовском суде будут судить мужчину, который задушил щенка на глазах у ребёнка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов). Подробности раскрывают в прокуратуре ЯНАО.

«В мае текущего года мужчина, находясь в квартире дома микрорайона Солнечный п. Тазовский, из-за нежелания ухаживать за питомцем, путём удушения руками, причинил щенку телесные повреждения, повлекшие мучительные страдания. В связи с гибелью домашнего питомца малолетнему ребёнку причинен моральный вред», -уточнили в надзорной инстанции.

Помимо уголовного дела в суде рассмотрят иск о взыскании с виновного компенсации причинённого вреда в 20 тыс. рублей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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