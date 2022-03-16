В Салехарде не могут поймать собаку с капканом на ноге

В Салехарде собака попала в капкан. Поймать её службы отлова не могут, жители лишь издали наблюдают за мучениями животного. Об этом сообщили сегодня очевидцы в группе «Подслушано в Салехарде» «ВКонтакте» 16 марта 2022 года.
«Данный инцидент находится на контроле у службы отлова бездомных животных, сотрудники прикладывают все возможные усилия чтобы поймать собаку, но, к сожалению, собака боится людей и сразу убегает», – ответили представители мэрии столицы Ямала.
Как именно собака попала в капкан и где именно – неясно.
Это далеко не первый случай на Ямале, когда животные предположительно по вине человека, получает травмы. Так, в феврале в Лабытнанги и Губкинском предположительно от отравления скончались собаки. В Салехарде неизвестный тяжело ранил собаку из огнестрельного оружия.
Ни по одному из этих инцидентов полиция Ямала комментариев не давала.
Салехард, Наталья Ефремова
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