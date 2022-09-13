Бюджет Губкинского компенсирует моральный вред от нападения бродячих собак на ребёнка

Мэрия Губкинского заплатит за нападение бездомных собак на ребёнка. Инцидент произошёл год назад – в сентябре 2021 года. Прокуратура подала иск в суд о возмещении морального вреда.

«9-летняя девочка пострадала от нападения двух безнадзорных животных. В результате у ребёнка диагностированы рваные раны, которые причинили моральные страдания. Суд взыскал с муниципалитета в пользу малолетней компенсацию 35 тыс. рублей»,– говорится в сообщении прокуратуры Ямала 13 сентября 2022 года.

Практически еженедельно прокуратура округа сообщает о взыскании с муниципальных бюджетов компенсации из-за нападения безнадзорных собак на детей.

В регионе, как и во всей стране, работает система ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на прежние места обитания. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уже обращал внимание на то, что такой подход не приводит к уменьшению числа нападений четвероногих на прохожих. Тем не менее на федеральном уровне менять систему пока не готовы. На Ямале некоторые приюты приняли решение не выпускать отловленных на улицах собак обратно на волю, а держать пожизненно в клетках. Но это приводит к серьёзному росту бюджетных затрат на содержание приютов.

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Губкинский, Наталья Ефремова

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