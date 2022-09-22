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Четверг, 22 сентября 2022, 08:19 мск

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Мэрия Губинского продолжает выплачивать компенсации детям, на которых напали собаки

Мэрия Губкинского выплатит компенсацию ещё одному ребёнку, на которого напала бродячая собака на улице. На этот раз инцидент произошёл в марте 2022 года. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала, которая обращалась в суд в интересах ребёнка.

«10-летний мальчик пострадал от нападения безнадзорной собаки. В результате у ребёнка диагностирована рваная рана, что причинила моральные страдания», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Суд взыскал с муниципалитета моральную компенсацию в 20 тыс. рублей.

Буквально неделю назад прокуратура сообщила о другом случае нападения собак на ребёнка в Губкинском, итогом которого также стала выплата компенсации. Жертвой двух псов стала 9-летняя девочка.

Губкинский, Наталья Ефремова

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