Муниципальные бюджеты Ямала продолжают платить компенсации за нападение собак на детей

На Ямале муниципальные чиновники продолжают стабильно выплачивать деньги из бюджета на компенсацию покусанным собаками детям. На этот раз сообщается о том, что суд взыскал с мэрии Нового Уренгоя 30 тыс. рублей. Иск подавала прокуратура, которая и раскрывает подробности инцидента.

«В мае 2022 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в Новом Уренгое собака укусила ребёнка, чем причинила ему телесные повреждения и нравственные страдания»,– рассказали в надзорной инстанции.

Буквально пару дней назад сообщалось о том, что мэрия Ноябрьска должна выплатить родителям покусанного ребенка 35 тыс. рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»