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Пятница, 2 сентября 2022, 07:49 мск

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Муниципальные бюджеты Ямала продолжают платить компенсации за нападение собак на детей

На Ямале муниципальные чиновники продолжают стабильно выплачивать деньги из бюджета на компенсацию покусанным собаками детям. На этот раз сообщается о том, что суд взыскал с мэрии Нового Уренгоя 30 тыс. рублей. Иск подавала прокуратура, которая и раскрывает подробности инцидента.

«В мае 2022 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в Новом Уренгое собака укусила ребёнка, чем причинила ему телесные повреждения и нравственные страдания»,– рассказали в надзорной инстанции.

Буквально пару дней назад сообщалось о том, что мэрия Ноябрьска должна выплатить родителям покусанного ребенка 35 тыс. рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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