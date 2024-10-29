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Вторник, 29 октября 2024, 08:15 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Жителя Красноселькупа оштрафовали за нападение его собаки на ребёнка

В Красноселькупе хозяйская собака укусила ребёнка за ногу. Владельца животного оштрафовали.

Инцидент случился в мае 2024 года в селе Красноселькуп. «В результате ненадлежащего исполнения местным жителем своих обязанностей, оставленная без присмотра собака укусила девочку за голень. Прокурор направил иск в суд о взыскании с жителя компенсации морального вреда», – уточнили в надзорном ведомстве.

В пользу девочки взыскана полагающаяся компенсация в размере 30 тыс. рублей.

На Ямале достаточно строгие правила для владельцев собак: их нужно выгуливать на поводке, убирать за ними экскременты, гулять вне общественных мест и детских площадок. Самовыгул запрещён. Кроме того, в регионе вводится обязательное чипирование для домашних животных.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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