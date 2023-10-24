В Лабытнанги хозяйская собака напала на играющего ребёнка

В Лабытнанги с хозяина собаки взыскали компенсацию за то, что его питомец покусал ребёнка. ЧП случилось в июне на деткой площадке в посёлке Харп.

Собака породы «немецкий ягдтерьер». «Пострадавший испытал физические и нравственные страдания, в связи с чем ему оказана медицинская и психологическая помощь», – объяснили в прокуратуре Ямала.

Прокуратура направила иск в суд. Вердикт – 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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