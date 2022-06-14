Россиян хотят штрафовать за выброшенных на улицу питомцев

В Госдуме предложили ввести ответственность для граждан, которые выбрасывают домашних животных на улицу. Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. <…> Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», – рассказал депутат во время заседания рабочей группы.

Кроме того, если питомец покусал кого-то, штраф может составить до 200 тысяч рублей, если нет состава уголовного преступления.

По словам Бурматова, поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.

Москва, Зоя Осколкова

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