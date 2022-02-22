Госдуме предложили ввести штрафы за жестокое обращение с питомцами

Депутаты Московской облдумы внесли в Госдуму законопроект о наказании за нарушение требований к содержанию питомцев. Авторы предложили штрафовать за жестокое обращение с домашними животными и небезопасный выгул.

Депутаты предложили дополнить КоАП статьей «Несоблюдение требований к содержанию домашних животных». Планируется штрафовать россиян, которые держат в квартире слишком много питомцев или не обеспечивают им должных условия содержания. Предлагается наказывать владельцев собак, которые после выгула не убирают за домашними животными.

Граждан за подобные нарушения могут ждать штрафы от 500 до 1,5 тыс. рублей, ИП – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, приводят подробности законопроекта «Известия».

Юристы Госдумы и думский комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды уже дали положительное заключение на законопроект.

Напомним, в мае депутаты Госдумы предложили пакет поправок в КоАП, который включал штраф до 30 тыс. рублей для россиян, бросивших питомцев. Нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах планировалось наказывать штрафом до 50 тыс. рублей, в цирках и зоопарках – до 200 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»