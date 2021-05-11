В Госдуме предложили штраф в 30 тысяч за брошенного питомца

Депутаты Госдумы предложили ввести штраф до 30 тыс. рублей для россиян, бросивших питомцев. Пакет поправок в КоАП направлен на одобрение в правительство РФ.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разработали законопроект об административной ответственности за нарушение правил обращения с животными. Депутаты напомнили, что закон об ответственном обращении с животными установил требования в этой сфере, но они не были подтверждены санкциями в КоАП РФ.

«Штраф за выброшенных питомцев до 30 тыс. рублей. Нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах – штраф до 50 тыс. рублей. Нарушения при содержании животных в цирках и зоопарках – до 200 тыс. рублей», – перечислил предложенные новеллы в КоАП Крашенинников в своем Instagram.

Также планируется ввести штраф за содержание и использование животных, содержать которых запрещено законом. Предложено наказание и за жестокое обращение с животными, если действия гражданина не попадают под уголовную ответственность, сообщает «Дума ТВ».

Как сообщал «Новый День», в апреле Госдума одобрила в первом чтении упрощенные правила выгула собак-поводырей для инвалидов. Так, россиянам с ограниченными возможностями здоровья разрешили не убирать следы жизнедеятельности животного.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.05.21

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