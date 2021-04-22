Выгул собак-поводырей выведут из-под административной ответственности

Сегодня Госдума в первом чтении приняла поправки, который упрощают для инвалидов выгул собак-поводырей. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «за» проголосовало 380 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было.

Как пояснил депутат Госдумы Александр Василенко, инициатива направлена на «обеспечение прав граждан-инвалидов по зрению и ответственному обращению с животными».

Парламентарий обратил внимание, что инвалидам по зрению с собаками-поводырями также грозят штрафы. «Но собаки-поводыри проходят соответствующую подготовку и сопровождают своего владельца на поводке, не имея возможности бесконтрольного движения. Некоторые требования закона не могут быть исполнены такими гражданами в силу ограничений по зрению», – сказал он, отметив, что невозможно соблюдение требования по уборке следов жизнедеятельности животного.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России» Олег Шеин отметил, что его фракция поддерживает идею вывести собак-поводырей из-под действия закона. При этом парламентарий обратил внимание поправки выглядят несколько однобоко, и заявил, что необходимо реформировать закон «Об ответственном обращении с животными», чтобы урегулировать чипирование бездомных животных и проработать систему, которая бы не позволяла безответственным людям выкидывать собак на улицу.

Москва, Александра Быстрицкая

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