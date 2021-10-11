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Понедельник, 11 октября 2021, 12:19 мск

Новости Ямал

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Мальчик, на которого напала стая собак, получит компенсацию

Прокуратура Надыма добилась компенсации морального вреда ребенку, на которого напала свора бездомных собак.

Как сообщили в надзорном ведомстве, с заявлением о причинении вреда в прокуратуру обратилась мама мальчика. Выяснилось, что его покусали сразу пять безнадзорных собак. Ребенку пришлось пройти лечение в больнице.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда с администрации района. Суд требования удовлетворил. Семье несовершеннолетнего выплатили 100 тысяч рублей.

Надым, Александр Непомнящий

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