Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Ноябрьска из-за бродячих собак

Ямальские следователи возбудят уголовное дело из-за нападения стаи собак на велосипедиста в Ноябрьске. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Информацию о нападении следователи получили из соцсетей.

«В сети Интернет сообщается, что 10 июля в Ноябрьске стая агрессивных собак набросилась на мужчину-велосипедиста. Отмечается, что несмотря на многочисленные жалобы жителей города, должных мер к организации отлова агрессивных животных не принимается», – написано в канале СКР.

Это будет далеко не первое уголовное дело о нападении бездомных животных на людей на Ямале. Однако пока о завершении таких расследований Следком ничего не сообщал.

В конце июня в соцсетях появилось сообщение о том, что собаки в Ноябрьске напали на ребёнка. Прокуратура заинтересовалась происшествием. Весной 2024 года Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело из-за сообщения в соцсетях о нападении собак на девочку в Лабытнанги. Поручение Бастрыкина в 2022 году стало основанием для возбуждения уголовного дела из-за нападения собак на ребёнка в Надыме.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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