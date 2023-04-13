Прокуратура изучит обстоятельства нападения собаки на девочку в Новом Уренгое

Прокуратура изучит обстоятельства, при которых в районе Короточаево на девочку-подростка напала собака. Юная жительница сообщила о ЧП в соцсетях и продемонстрировала место укуса.

Назиля описала ситуацию в телеграм-канале «Коротчаево Инфо». Она сообщила, что на Октябрьской, 20 животное укусило её за ногу. Подробности девочка раскрыла изданию «МК-Ямал».

«Мы шли с подругой к её бабушке, и там были три собаки. Одна большая и пушистая, другая – белая небольшая. Набросилась третья, чёрно-белая. Она напала сзади, укусила и убежала. Мы позвонили в отлов, нам сказали, что направили службу. Вызвали скорую помощь, медики обработали место укуса и велели завтра прийти в больницу на прививку от бешенства», – рассказала пострадавшая.

Медики передали информацию в полицию. В прокуратуре прокомментировали сообщение. Там уточнили, что идёт проверка, если выяснится, что собака действительно бездомная, в пользу ребёнка с администрации будет взыскана компенсация морального вреда.

Отметим, это частая практика на Ямале – надзорная инстанция регулярно обращается в суд, чтобы отсудит компенсацию за нападение бродячих животных на улицах городов и посёлков.

В конце 2022 года нападением собак на местного жителя в Новом Уренгое заинтересовались представители СК. Однако пока результаты своей проверки они не озвучивали.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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