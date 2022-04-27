Власти Нового Уренгоя потратили на субсидирование проезда в автобусах 322 млн рублей

Мэрия Нового Уренгоя в 2021 году выплатила перевозчику более 322 млн рублей субсидии из бюджета для покрытия разницы между стоимостью билета в автобусах и затратами. Об этом сообщается в годовом отчёте главы города Андрея Воронова. Субсидию получил МУПАТ.

«Все маршруты субсидируются. Перевозки осуществляются по регулируемым тарифам. С 1 января 2021 увеличена стоимость проезда: тариф по участкам Новый Уренгой – Коротчаево, Новый Уренгой – Лимбяяха, составил 110 рублей, по иным городским маршрутам – 30 рублей», – уточняется в докладе мэра.

Сумма субсидии уменьшилась почти на 7% по сравнению с 2020 годом.

В Новом Уренгое 12 автобусных маршрутов. На линии ежедневно выходят 61 автобус. На 22 автобусах (36,1%) в качестве топлива используется компримированный природный газ.

Также в отчёте главы сообщается о неудачном запуске автобусного маршрута до аэропорта. «Стоимость проезда составила 80 рублей. В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока, значительными издержками МУПАТ маршрут через месяц был закрыт»,– уточняет г-н Воронов.

Пассажиропоток на городских маршрутах увеличился на 3% по сравнению с 2020 годом. В 2021 году городским пассажирским транспортом перевезены 6 704 тыс. человек.

В городе установили 16 тёплых остановочных павильонов, из них 7 в 2021 году: в районе Северный – по ул. Мира (остановка «Гимназия»), по ул. Подшибякина (остановка «Подшибякина»), в районе Южный – по ул. Сибирской (остановка «Богоявленский собор»), по ул. Молодёжной (остановка «Центр творчества»), в районе ПМК-9 (2 павильона), в районе Коротчаево – на пр. Мира (ул. Пушкинская).

Также мэр напоминает, что пассажиры могут отлеживать местоположение автобусов с помощью «Яндекс.Карты» и сервиса «Умный транспорт».

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Новый Уренгой, Юлия Фролова

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