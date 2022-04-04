Ямал закупает на курганских заводах автобусы и спецтехнику

Ямал закупит у курганских заводов коммунальную технику и автобусы. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономного округа 4 апреля 2022 года.

В 2022 году на курганском автобусном заводе КАВЗ для Ямала изготовят 17 новых автобусов. Два отправятся в Надымский район, три – в Новый Уренгой и 12 – в Ноябрьск. Планируется, что они поступят в регион уже в этом году. 15 автобусов будут на газомоторном топливе. По версии пресс-службы правительства Ямала, такой вид топлива снижает выбросы в атмосферу.

Завод «Кургандормаш» изготавливает для округа 12 единиц дорожной техники. Это дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки. По одной такой машине получат Салехард, Губкинский, Шурышкарский и Пуровский районы, две машины оправятся в Новый Уренгой, шесть – в Ноябрьск.

Оба завода с рабочим визитом посетил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.

Салехард, Курган, Наталья Ефремова

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