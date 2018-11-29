В Губкинском бюджет спонсировал семью ямальцев, так как они дружили с чиновником

В Губкинском осудили экс-директора фонда «Окружной инновационно-технологический центр «Старт» Игоря Гануса. Он признан виновным в том, что выплатил себе «золотой парашют» в 2,7 млн рублей. В четверг, 29 ноября, суд подтвердил его вину, экс-руководитель взят под стражу в зале суда. Об этом сообщают в прокуратуре Ямала. Вместе с этим агентству «Новый день» стали известны подробности дела. В том числе и то, что семья Гануса имела беспрецедентные преференции: много лет лечение, отдых и обучение им оплачивал другой муниципальный фонд. Более того, бюджет фактически «подарил» Ганусу 4,5 млн рублей на покупку новой квартиры.

В официальном сообщении прокуратуры 29 ноября кратко описывается суть преступления г-на Гануса: с 2012 года он был директором фонда «Старт». В апреле 2015 года Ганус выпустил приказ о незаконной выплате себе единовременного пособия в размере годового заработка при увольнении. Приказ он передал в бухгалтерию. Так Ганус получил 2,7 млн рублей. Суд посичтал, что это растрата. Ганс оспаривал решение, но апелляция 29 ноября подтвердила вину злоумышленника. Экс-глава фонда «Старт» должен провести три года в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 500 тыс. рублей.

По данным агентства «Новый День», в ходе расследования и суда вскрылись и другие подробности деятельности Гануса. В том числе и то, что он много лет работал в муниципальных фондах под кураторством замглавы города Сергея Мирончука. И в обоих фондах допускал злоупотребления. До фонда «Старт» Ганус возглавлял «Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса Губкинского». За счёт средств этого фонда Ганусу и его семье оплачивали лечение, отдых, а также обучение детей. Более того, Ганус получил у фонда займ на квартиру в 4,5 млн рублей. А позднее этот займ списали. Как выяснилось в ходе расследования, многочисленные льготы и сам займ согласовал замглавы Сергей Мирончук, с которым у Гануса сложились дружеские отношения. Напомним, Мирончук в 2018 году участвовал в конкурсе на пост мэра города. Получить комментарии г-на Мирончука на момент написания материала не удалось – его телефон не отвечал.

Агентству известны также подробности выплаты «золотого парашюта» в 2015 году. Как рассказывают источники, знакомые с расследованием, в 2015 году мэрия дала фонду «Старт» пять млн рублей на помощь предпринимателям. Из них-то и взял себе почти три млн рублей Ганус. Когда об этом узнал экс-глава города Валерий Лебедевич, он, якобы, попросил вернуть деньги. Но Ганус этого не сделал. Тогда власти обратились в суд. Суд согласился с требованием чиновников, но с 2016 года Ганус так и не вернул деньги муниципалитету.

В 2015 году появлялась неофициальная информация о том, что через фонд вывели городские активы – здание «Универмага», акции торгового центра «Меркурий», магазин, комбинат общественного питания, базу «Тюменьгеолторга». Их внесли в уставный капитал фонда, а затем продали. Однако никаких официальных заявлений и комментариев по этой теме на этот счёт не было.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 29.11.18

Новый ямальский чиновник дал громкое обещание. / С бастующими вахтовиками на Ямале должны рассчитаться сегодня. / В Салехарде уже дважды напали на стелу «66 параллель» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»