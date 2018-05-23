В Губкинском арестовали фигуранта дела о коррупции

В Губкинском арестовали фигуранта расследования о коррупции в окружной структуре. Речь идёт об Игоре Ганусе – директоре Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Старт». Он взят под стражу в зале суда 18 мая 2018 года.

Об уголовном деле в отношении г-на Гануса было известно давно. Сейчас оно рассматривается в районном суде Губкинского. Гануса обвиняют в хищении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

Следователи предполагают, что г-н Ганус в апреле 2015 года издал приказ о незаконной выплате себе единовременного пособия в размере годового среднего месячного заработка при увольнении. Главбух перевела ему 2,7 млн рублей.

Поводом для ареста стало давление Гануса и его адвоката на свидетелей, рассказали в прокуратуре Ямала. Этот факт обнаружился в суде. Свидетель обвинения сообщил, что Игорь Ганус и его защитник просили одного из участников процесса изменить показания. Для этого они встречались со свидетелем и обсуждали линию поведения в зале суда. Прокуратура расценила это как воздействие на свидетелей и заявила ходатайство об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Ранее в прокуратуре сообщали, что Ганус присвоил 15,5 млн рублей, принадлежащих фонду.

Изначально фонд был муницпальным. Однако несколько лет назад он перешёл в подчинение окружным властям.

Фонд фигурировал в материалах проверки в отношении бывшего руководства Губкинского. Предполагалось, что через него по сложной схеме в начале двухтысячных годов вывели муниципальное имущество на 290 млн рублей. По неофициальным данным, в перечне отчуждаемого имущества были: здание «Универмаг», акции «Меркурий», магазин, комбинат общественного питания, база «Тюменьгеолторга» с 18 объектами недвижимости, ж/д подъездом, складами. Документы о передаче имущества в собственность фонда подписывал экс-глава города Валерий Лебедевич. Материалы проверки стали актуальны в 2015 году, когда интересанты отставки главы города начали собирать на него «досье».

фото – «Губкинская неделя»

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 23.05.18

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