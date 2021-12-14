Губернатор Артюхов упразднил должность вице-губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов упразднил должность вице-губернатора в правительстве Ямала. Решение об изменении состава правительства принято ещё 21 октября. Должность занимала Ирина Соколова, ставшая депутатом Тюменской областной думы этой осенью. Публично решение не комментировалось.
Должность вице-губернатора была введена прежним губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным в 2014 году. Её осенью 2014 года заняла Ирина Соколова – его давняя соратница. Она на тот период как раз вернулась из Ставрополья, где помогала освоиться Владимиру Владимирову.
Дмитрий Артюхов не стал назначать нового куратора внутренней политики в регионе Сергея Климентьева на пост вице-губернатора – Климентьев сейчас является только и.о. заместителя губернатора. При этом Климентьев совмещает пост замгубернатора с постом директора департамента внутренней политики Ямала.
Согласно документу от 21 октября 2021 года, правительство Ямала состоит из 10 членов.
|
Артюхов
Дмитрий Андреевич
|
–
|
Губернатор ЯНАО
|
Калинин
Александр Владимирович
|
–
|
первый заместитель Губернатора ЯНАО
|
Бессонов
Аркадий Леонидович
|
–
|
заместитель Губернатора ЯНАО
|
Бучкова
Татьяна Викторовна
|
–
|
заместитель Губернатора ЯНАО
|
Подорога
Александр Александрович
|
–
|
заместитель Губернатора ЯНАО
|
Карасев
Сергей Викторович
|
–
|
заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
|
Мажаров
Александр Викторович
|
–
|
заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО
|
Свинцова
Альбина Петровна
|
–
|
заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента финансов ЯНАО
|
Новосёлова
Ирина Игоревна
|
–
|
заместитель Губернатора ЯНАО, руководитель аппарата Губернатора ЯНАО
|
Климентьев
Сергей Владимирович
|
–
|
исполняющий обязанности заместителя Губернатора ЯНАО, директора департамента внутренней политики ЯНАО.
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube