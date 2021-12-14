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Вторник, 14 декабря 2021, 16:16 мск

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Губернатор Артюхов упразднил должность вице-губернатора

фото – сайт правительства Ямала

Губернатор Дмитрий Артюхов упразднил должность вице-губернатора в правительстве Ямала. Решение об изменении состава правительства принято ещё 21 октября. Должность занимала Ирина Соколова, ставшая депутатом Тюменской областной думы этой осенью. Публично решение не комментировалось.

Должность вице-губернатора была введена прежним губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным в 2014 году. Её осенью 2014 года заняла Ирина Соколова – его давняя соратница. Она на тот период как раз вернулась из Ставрополья, где помогала освоиться Владимиру Владимирову.

Дмитрий Артюхов не стал назначать нового куратора внутренней политики в регионе Сергея Климентьева на пост вице-губернатора – Климентьев сейчас является только и.о. заместителя губернатора. При этом Климентьев совмещает пост замгубернатора с постом директора департамента внутренней политики Ямала.

Согласно документу от 21 октября 2021 года, правительство Ямала состоит из 10 членов.

Артюхов

Дмитрий Андреевич

Губернатор ЯНАО

Калинин

Александр Владимирович

первый заместитель Губернатора ЯНАО

Бессонов

Аркадий Леонидович

заместитель Губернатора ЯНАО

Бучкова

Татьяна Викторовна

заместитель Губернатора ЯНАО

Подорога

Александр Александрович

заместитель Губернатора ЯНАО

Карасев

Сергей Викторович

заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

Мажаров

Александр Викторович

заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО

Свинцова

Альбина Петровна

заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента финансов ЯНАО

Новосёлова

Ирина Игоревна

заместитель Губернатора ЯНАО, руководитель аппарата Губернатора ЯНАО

Климентьев

Сергей Владимирович

исполняющий обязанности заместителя Губернатора ЯНАО, директора департамента внутренней политики ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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