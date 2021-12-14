Губернатор Артюхов упразднил должность вице-губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов упразднил должность вице-губернатора в правительстве Ямала. Решение об изменении состава правительства принято ещё 21 октября. Должность занимала Ирина Соколова, ставшая депутатом Тюменской областной думы этой осенью. Публично решение не комментировалось.

Должность вице-губернатора была введена прежним губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным в 2014 году. Её осенью 2014 года заняла Ирина Соколова – его давняя соратница. Она на тот период как раз вернулась из Ставрополья, где помогала освоиться Владимиру Владимирову.

Дмитрий Артюхов не стал назначать нового куратора внутренней политики в регионе Сергея Климентьева на пост вице-губернатора – Климентьев сейчас является только и.о. заместителя губернатора. При этом Климентьев совмещает пост замгубернатора с постом директора департамента внутренней политики Ямала.

Согласно документу от 21 октября 2021 года, правительство Ямала состоит из 10 членов.

Артюхов Дмитрий Андреевич – Губернатор ЯНАО Калинин Александр Владимирович – первый заместитель Губернатора ЯНАО Бессонов Аркадий Леонидович – заместитель Губернатора ЯНАО Бучкова Татьяна Викторовна – заместитель Губернатора ЯНАО Подорога Александр Александрович – заместитель Губернатора ЯНАО Карасев Сергей Викторович – заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа Мажаров Александр Викторович – заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО Свинцова Альбина Петровна – заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента финансов ЯНАО Новосёлова Ирина Игоревна – заместитель Губернатора ЯНАО, руководитель аппарата Губернатора ЯНАО Климентьев Сергей Владимирович – исполняющий обязанности заместителя Губернатора ЯНАО, директора департамента внутренней политики ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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