Губернатор Артюхов сокращает число руководящих чиновников

В правительстве Ямала готовятся кадровые рокировки: губернатор Дмитрий Артюхов планирует сократить число руководящих чиновников и увеличить нагрузку на заместителей губернатора. Как сообщает телеграм-канал «Пул 89», глава округа намерен назначить заместителя Александра Подорогу главой департамента строительства и жилищной политики (это место сейчас занимает Юрий Теряев). А другой заместитель губернатора – Аркадий Бессонов – будет назначен главой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности (этот пост занимает Сергей Юдин).

В пресс-службе правительства округа эту информацию подтвердили, но не смогли сказать, когда именно будет произведена кадровая реформа и когда будет опубликован официальный документ об этом.

Также неясно, будут ли предложены должности в правительстве, ОМСУ или подведомственных учреждениях действующим руководителям Депстроя и департамента гражданской защиты.

Сейчас Бессонов является куратором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. А Александр Подорога – куратор Депстроя.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»