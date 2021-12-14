На Ямале новому замгубернатора хотят передать молодёжную политику

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перераспределит обязанности своих заместителей. Новому заму, который ещё не утверждён в должности – Сергею Климентьеву – по неофициальной информации, передадут в введение департамент молодёжной политики и туризма, а также департамент по физкультуре и спорту. Об этом сообщает 14 декабря 2021 года телеграм-канал «Пул 89» .

Официального документа, подтверждающего эту информацию, пока нет. Согласно действующим документам, куратором спорта и физкультуры сейчас является заместитель губернатора Татьяна Бучкова. Куратором молодёжной политики и туризма – Александр Мажаров. Сергей Климентьев, которому предполапгается отдать в кураторство два новых направления, сейчас возглавляет департамент внутренней политики. В его же ведении – ддепартамент по делам КМНС.

«Всё логично: Дмитрий Артюхов возглавил комиссию Госсовета при Президенте по молодёжной политике, следовательно, теперь в этой сфере важны налаженные контакты в администрации президента, которые есть у блока внутренней политики. Да и спрос на смыслы, понятную и политически адекватную идеологию в молодёжной среде растёт день ото дня. Что касается спорта, так и там движущая сила – молодёжь, тем более – что всё больше набирает популярность киберспорт, который ямальским спортсменам, какими бы сильными и выносливыми они не были, без современной прошивки и должной поддержки сложно будет вытянуть» – написали в телеграм-канале.

Таким образом, согласно документу, после перераспределения у Александра Мажарова останется только кураторство над международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельностью (для этих целей даже существует отдельный департамент); наукой и научно-технической деятельностью; реабилитацией лиц, потребляющих наркотики; материально-техническим обеспечением деятельности правительства.

Сейчас, действительно, удачный период, чтобы избавиться от полномочий по молодёжной политике. После протестных акций в защиту одиозного политика Алексея Навального, в которых участвовали преимущественно подростки, на федеральном уровне задумались о том, что необходимо усиливать работу с молодёжью и снижать протестный потенциал этой группы. Соответственно, на регионы возложат большую нагрузку в части работы с молодыми людьми, чтобы повышать их лояльность.

Салехард, Наталья Ефремова

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