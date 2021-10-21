российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 октября 2021, 11:49 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Сергей Климентьев назначен и.о заместителя губернатора ЯНАО

Сегодня, 21 октября, исполняющим обязанности заместителя губернатора ЯНАО назначен Сергей Климентьев. Он также продолжит руководить департаментом внутренней политики. Но при этом в качестве замгубернатора будет курировать Департамент по делам КМНС.

В органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа начал работать с 1998 года. С 2011 года руководит департаментом внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, ранее это направление в качестве заместителя губернатора возглавляла Ирина Соколова. Она покинула этот пост ради участия в выборах в Тюменскую областную Думу.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 20.10.21

У 9 тысяч школьников Ямала ради эксперимента отберут телефоны. / На Ямале собираются за 4 года закрыть все 16 действующих мусорных полигона и открыть вместо них три кластера по переработке отходов. / За сутки на Ямале зафиксировано еще 128 случаев COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,