Сергей Климентьев назначен и.о заместителя губернатора ЯНАО

Сегодня, 21 октября, исполняющим обязанности заместителя губернатора ЯНАО назначен Сергей Климентьев. Он также продолжит руководить департаментом внутренней политики. Но при этом в качестве замгубернатора будет курировать Департамент по делам КМНС.

В органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа начал работать с 1998 года. С 2011 года руководит департаментом внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, ранее это направление в качестве заместителя губернатора возглавляла Ирина Соколова. Она покинула этот пост ради участия в выборах в Тюменскую областную Думу.

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