Власти Ямала опубликовали официальное решение о лишении полномочий замгубернатора Мажарова

Власти Ямала опубликовали официальный документ, который описывает перераспределение полномочий между заместителями губернатора Дмитрия Артюхова, анонсированные в телеграм-канале. Речь идёт об усилении и.о. заместителя губернатора Сергея Климентьева и передаче ему новых полномочий.

Документ регламентирует передачу г-ну Климентьеву в ведение департаментов по физкультуре и спорту, молодёжной политики и туризма. Помимо этого он возглавляет департамент внутренней политики и координирует работу департамента по делам коренных малочисленных народов Севера. Также теперь именно г-н Климентьев будет заниматься добровольчеством и отдыхом детей и молодёжи, а также займётся профилактикой наркомании.

Большая часть полномочий перешла к г-ну Климентьеву от другого заместителя губернатора – Александра Мажарова. В том числе это кураторство надо департаментом молодёжной политики и туризма, координация детского отдыха, профилактика наркомании. А вот кураторство над департаментом физкультуры и спорта перешло к Сергею Климентьеву от заместителя губернатора по социальной политике Татьяны Бучковой.

Кроме того, произошли изменения в полномочиях заместителя губернатора Аркадия Бессонова. Теперь он официально курирует и новый департамент – региональной безопасности. Кроме того, он передал полномочия по взаимодействию с судьями руководителю аппарата губернатора Ирине Новосёловой.

Салехард, Наталья Ефремова

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