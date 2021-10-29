Реорганизация власти: на Ямале появится департамент региональной безопасности

На Ямале продолжается оптимизация органов исполнительной власти. Департаменту специальных мероприятий передадут полномочия департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новую структуру после слияния переименуют в департамент региональной безопасности. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте правительства региона. Планируется, что реорганизация пройдет до конца этого года.

Часть полномочий департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа достанется и другим органам исполнительной власти Ямала.

Государственно-правовой департамент будет обеспечивать деятельность мировых судей. Систему «Безопасный город» с начала следующего года передадут департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности. Вместе с этим он будет заниматься мобилизационными действиями. Департамент внутренней политики будет курировать сферу противодействия экстремизму. С этого же момента региональная служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники будет регулировать деятельность легковых такси. И, наконец, департамент экономики будет следить за контрафактными товарами.

Салехард, Александр Непомнящий

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