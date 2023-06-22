На Ямале ожидают кадровые ротации в начале нового срока губернатора Артюхова

Эксперты прогнозируют кадровые перестановки в команде губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. По мнению политолога, члена Общественной палаты РФ Евгения Забродина, сейчас глава региона подводит не только итоги своей пятилетней работы на посту, но и оценивает результаты деятельности руководителей окружного правительства и муниципальных глав. Смену главы Тазовского района Василия Паршакова политолог считает началом очередного цикла ротаций и отставок.

«Скорее всего, в электоральный цикл – 2023 Артюхов проведет кадровые рокировки, основанные на анализе работы его команды за эти годы. Наверняка он сейчас наиболее пристально изучает удачные управленческие, организационные кейсы членов правительства и глав муниципалитетов. Первой ласточкой грядущего переформатирования управленческой системы можно считать смену главы в Тазовском районе», – отмечает г-н Забродин в беседе с порталом «Региональные комментарии».

Традиционно одними из первых кандидатов на уход считаются возрастные управленцы. Публичных претензий к их работе не озвучивалось, однако это и не в традициях политики главы ЯНАО.

В списке чиновников, работу которых губернатор оценивает высоко и которые теоретически могут получить повышение – главы Нового Уренгоя Андрей Воронов и Губкинского Андрей Гаранин. «На виду всегда энергичный глава молодёжки Наиль Хайруллин, он курирует одно из основных направлений госполитики в ЯНАО», – отмечает политолог Забродин.

Наиболее заметными кадровыми перестановками Дмитрия Артюхова в период его работы стала отставка вице-губернатора, куратора внутренней политики Ирины Соколовой, смена заместителя губернатора по вопросам строительства и инфраструктуры – Алексея Ситникова. Слияние должностей замов губернаторов и глав департаментов. Такими совмещёнными замами стали Александр Подорога (стройка), Сергей Климентьев (внутренняя политика), Аркадий Бессонов (безопасность). В числе новых лиц среди глав – Антон Колодин, глава Пуровского района, Алексей Титовский, глава Салехарда, Елена Молдован – глава Муравленко.

Ранее губернатор Ямала отмечал, что его принцип обновления команды – эволюционный.

«У меня несколько принципов кадровой политики. Это взвешенность. То есть я противник принципа «сразу всех поувольнять». Люди – это самый главный ресурс. И то, насколько предсказуемо ведёт себя работодатель, как люди могут планировать своё будущее – это важно. Даже те люди, которые потеряли темп, скорость работы, где происходили замены, как правило, все уходили очень достойно... Второй принцип: мы должны быстро работать. Нам нельзя долго решения принимать, как раньше – «бумажка должна отлежаться». Также важна внутренняя пассионарность, небезразличность», – объяснял год назад г-н Артюхов в беседе с агентством «URA.Ru».

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»