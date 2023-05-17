Глава Тазовского района ушёл в отставку, новый появится в середине июня

Главу Тазовского района Василия Паршакова отправили отставку. Он станет депутатом Заксобрания Ямала. Новый руководитель должен появиться в муниципалитете в середине июня. 17 мая местная дума объявила старт конкурса на соискание нового главы.

«Сегодня на заседании Думы досрочно сложил полномочия главы района. Моё решение связано с уходом на новую работу», – написал г-н Паршаков на своей странице «Вконтакте».

Приём документов для участия в конкурсе на пост главы ведут с 22 мая по 13 июня. Основной кандидат уже назван – это новый заместитель, который пришёл в район из окружного правительства – Виктор Югай, бывший глава департамента АПК Ямала.

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы состоится 15 июня. Сначала конкурсная комиссия оценит документы всех кандидатов, которые заявятся, и выберет участников второго этапа. На втором этапе претенденты на пост главы выступят перед членами комиссии с презентацией развития района. Комиссия выберет не менее 2 человек. Их фамилии передадут в думу. Депутаты выберут одного из предложенных. Население в процедуре выборов главы не участвует.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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