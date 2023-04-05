Директор департамента ЯНАО стал заместителем у тазовского главы

Первым заместителем главы администрации Тазовского района назначили Виктора Югая. Г-н Югай до настоящего времени возглавлял окружной департамент агропромышленного комплекса.

В администрации района уточнили, что к исполнению обязанностей в новой должности чиновник приступил в понедельник, 3 апреля.

Как ранее писал телеграм-канал «Другой Комаровский», г-н Югай в дальнейшем может возглавить район. Нынешний тазовский глава Василий Паршаков при этом перейдёт в Заксобрание, получив мандат депутата и сменив Андрея Нестерука. Последнему же предложено занять место отправленного на пенсию уполномоченного по правам человека Анатолия Сака.

Согласно официальной справке, Виктор Югай родился в 1971 году. Он окончил Тюменский сельскохозяйственный институт, Тюменский государственный университет, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Управление развитием Российского Севера».

фото – сайт администрации Тазовского района

Тазовский район, Наталья Ефремова

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