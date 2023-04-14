Новым омбудсменом на Ямале станет депутат

Новым ямальским омбудсменом станет депутат окружного Заксобрания Андрей Нестерук. Его кандидатуру согласовала федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».

«Андрей Никонорович много лет руководил муниципалитетами округа, в 2020 году стал депутатом Законодательного собрания, и не понаслышке знает о нуждах и чаяниях людей», – так г-жа Москалькова презентовала нового защитника прав человека в автономии.

По данным аппарата федерального омбудсмена, от ямальцев к ним в 2022 году поступило 266 обращений. Большинство из них касалось соблюдения уголовно-исполнительного законодательства, правовых гарантий для коренных малочисленных народов, а также темы СВО.

Прежнего омбудсмена Анатолия Сака отправили на пенсию в начале февраля 2023 года. Округ жил без уполномоченного более 2 месяцев.

Андрей Нестерук избирался в Заксобрание по спискам, так что теперь «Единая Россия» должна предложить другого кандидата. Ранее в телеграм-каналах оявилась информация о том, что его сменит нынешний глава Тазовского района Васиий Паршаков.

Согласно официальной справке Заксобрания, г-н Нестерук родился 16.04.1972 г. Образование: 1994 г. – Тюменский сельскохозяйственный институт, 1999 г. –Уральская академия государственной службы, 2013 г. – Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. До получения мандата депутата он с 2015 год занимал должность главы Пуровского района. А до этого возглавлял Приуральский район.

Салехард, Наталья Ефремова

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