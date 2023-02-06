Депутаты Ямала отправили на пенсию омбудсмена Анатолия Сака

Уполномоченного по правам человека на Ямале Анатолия Сака отправили на пенсию. Его полномочия прекратили досрочно 6 февраля. Такое решение приняли депутаты Заксобрания ЯНАО. Публично об этом нигде заявлено не было, однако решение опубликовано на портале документов.

В решении Заксобрания Ямала говорится, что заявление о досрочном сложении полномочий омбудсмен подал 18 января. После консультаций с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой его удовлетворили.

Примечательно, что г-н Сак был назначен омбудсменом на второй срок в феврале 2018 года, то есть в этом месяце и так истекают его полномочия. Почему при этом понадобилась прекращать их досрочно – пока неясно.

Сам Анатолий Сак в ответ на звонок журналиста агентства «Новый День» сообщил, что пока не даёт интервью.

В правительство г-н Сак пришёл с должности начальника управления Министерства юстиции по ЯНАО в 2013 году. Пару раз он публично критиковал работу чиновников. В апреле 2021 года он говорил, что жители недовольны тем, что власти предлагают слишком маленькие суммы в обмен на квартиры при переселении из ветхого жилья. В 2019 году г-н Сак раскритиковал сферы строительства и здравоохранения в округе. Он озвучил актуальные проблемы с примерами – недоступность медпомощи, разрушающиеся новостройки, ЖКХ. Однако это не повлекло за собой действий.

Согласно закону ЯНАО, в случае досрочного прекращения полномочий уполномоченного предложения о кандидатуре на эту должность вносятся в Заксобрание в двухнедельный срок со дня принятия постановления. Соответственно, губернатор и депутаты должны внести кандидатуру до 20 февраля 2023 года. В случае обычного, своевременного прекращения полномочий внести кандидатуру должны были не позднее, чем за месяц до истечения срока, то есть до 15 января 2023 года.

Салехард, Юлия Фролова

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