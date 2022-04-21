Ямальский омбудсмен Сак: жители Ямала недовольны выкупной ценой квартир при расселении

Жители Ямала всё чаще обращаются в суд, чтобы оспорить выкупную стоимость квартир в ветхих и аварийных домах. Речь идёт о квартирах, которые чиновники выкупают у собственников в рамках программ переселения. По словам уполномоченного по правам человека в ЯНАО Анатолия Сака, власти часто слишком дёшево оценивают жильё ямальцев и только в судах гражданам удаётся увеличить эту сумму. Об этом он сообщил в своём докладе по итогам 2021 года 21 апреля.

«И в 2020 году, и в минувшем году участились обращения собственников квартир в МКД, готовых под расселение, несогласных с выкупной стоимостью за изымаемое жилое помещение. И вполне закономерно граждане идут в суд. За 2021 год судом ЯНАО в апелляционном порядке рассмотрено 33 дела о несогласии собственников с выкупной стоимостью за изымаемое жилое помещение. В том числе по представлению прокуроров в интересах собственников. Из числа указанных дел 15 судебных решений вынесено в пользу собственников с увеличением выкупной стоимости на 200-300 тыс. рублей», – уточнил г-н Сак.

И привёл пример: к нему обратился гражданин, несогласный с выкупной ценой. Первоначальная стоимость его квартиры была оценена в 3 млн 380 тыс. рублей. Последовало обращение в суд, экспертиза. В конце концов сумма выкупа превысила первоначальную на 2,5 млн рублей. «Сами понимаете, о чём это говорит – ненадлежащая оценка и отсутствие особого подхода руководства муниципальных образований», – заключил омбудсмен.

Он уточнил, что обращался к Минстрою и коллегам из других регионов. И что его предложения о корректировке законов в этой сфере переданы в Госдуму.

Следующий проблемный вопрос, который поднял г-н Сак в своём докладе – это качество новостроек, куда переселяют жителей из ветхих домов. Проблема также основана на обращениях жителей региона. Кстати, эту тему Анатолий Сак затрагивает уже не первый год.

«Состояние новых домов, куда переселили граждан, оказалось ненадлежащим, с множеством недостатков, допущенных при строительстве и отделке помещений. В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате недобросовестных застройщиков, мне пришлось неоднократно обращаться в прокуратуру округа. <…> В качестве примера работы муниципальных образований отмечу: в арбитражном суде ЯНАО находятся 3 иска администрации Муравленко к застройщикам по качеству возводимого жилья», – заявил уполномоченный по правам человека.

В 2019 году г-н Сак спрашивал, понёс ли кто-то ответственность за ввод и согласование новостроек с недочётами. В этом году такой вопрос омбудсмен не озвучивал.

Салехард, Юлия Фролова

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