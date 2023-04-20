На Ямале депутат стал новым омбудсменом

Депутаты Заксобрания Ямала утвердили в должности уполномоченного по правам человека в автономном округе своего коллегу Андрея Нестерука. Накануне он сложил полномочия досрочно. Ранее его кандидатуру согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Решение о назначении омбудсмена принято на очередном заседании ЗС 20 апреля 2023 года. Нестерук назначен на 5 лет.

Андрей Нестерук – списочник «Единой России». Его фамилия была в пуровской территориальной группе. Следовательно, партия должна предложить фамилию нового депутата ЗС из того списка, что в 2020 году подавала в Избирком. Довыборы не требуются.

На сайте ЕР сообщается, что Андрей Нестерук родился 16 апреля 1972 года в городе Щучье Курганской области. В 1994 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 1999 году прошёл обучение в Уральской академии государственной службы дополнительного (к высшему) образования по специальности «Юриспруденция». В 2013 году прошёл переквалификацию в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Менеджер нефтегазового предприятия».

В разные год возглавлял Ямальский, Приуральский и Пуровский районы.

Бывший омбудсмен – Анатолий Сак. Его уход получился скомканным. Депутаты отправили его на пенсию заочно, прекратив полномочия досрочно. При этом не было традиционных благодарственных речей и торжетвенных проводов. Сам г-н Сак отказался комментировать сложение полномочий.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»