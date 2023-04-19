На Ямале отправили в отставку депутата Заксобрания округа

Ямальские депутаты отправили в отставку своего коллегу Андрея Нестерука. Это произошло в ходе заочного голосования 19 апреля, сообщают в пресс-службе структуры.

Досрочное сложение полномочий обусловлено тем, что г-н Нестерук будет назначен на пост омбудсмена ЯНАО вместо ушедшего Анатолия Сака.

Ранее стало известно, что кандидатуру г-на Нестерука согласовала федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Процедура назначения должна состояться завтра 20 апреля, в ходе очередного заседания ямальского парламента.

Салехард, Наталья Ефремова

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