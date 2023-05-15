Избирком Ямала назвал имя нового окружного депутата

Вакантный мандат депутата Заксобрания Ямала передали тазовскому главе Василию Паршакову. Такое решение приняла избирательная комиссия Ямала 15 мая 2023 года.

Место в окружном Заксобрании освободилось после отставки Андрея Нестерука. Он стал новым омбудсменом.

Нестерук несколько лет назад получил мандат как списочник «Единой России». То есть проводить довыборы после сложения им полномочий не нужно – партия определяет, кто займёт его место.

«Избирательная комиссия ЯНАО постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты ЗС ЯНАО седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутого реготделением партии «Единая Россия», Василию Петровичу Паршакову»,– говорится в решении Избиркома.

Оно не стало сюрпризом – некоторое время назад в телеграм-каналах и СМИ уже раскрыли детали рокировки в окружной думе.

Главой Тазовского района должен стать Виктор Югай – экс-директор окружного департамента.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»