Ямальский омбудсмен раскритиковал стройки и медицину на Ямале

Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак жестко раскритиковал сферу строительства и здравоохранения в округе. Он озвучил актуальные проблемы с примерами – недоступность медпомощи, разрушающиеся новостройки, ЖКХ. Тезисы звучали в ходе его доклада перед депутатами заксобрания в четверг, 21 марта 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

Опасные новостройки

Рассказывая о жалобах на низкое качество новостроек и разрушения домов, Анатолий Сак задал вопрос – кто наказан за это. «Как комиссии могли принимать такие объекты? Кто-то понес за это ответственность? Далеко ходить не надо. В конце февраля я проводил прем в поселке Катравож. Пришли жители новостройки и попросили посетить их квартиры: температура шесть градусов, наледи на весь подоконник и на окнах. Проблемы с системой отопления, холодный пол, плесень и трещины на стенах», – описал омбудсмен.

Ранее аналогичные проблемы озвучили жители Нового Уренгоя, Ноябрьска, Тазовского района. Чиновникам приходится выделять дополнительные деньги для обследования аварийных новостроек.

ЖКХ

Еще одна группа жалоб, по словам омбудсмена – на коммуналку. «Небольшой пример по Салехарду – дом Республики, 122. С 2014 года идут обращения в УК и мэрию об устранении неисправности наружных канализационных сетей. Сначала они перекладывали друг на друга обязанности. Пришлось мне обратиться в прокуратуру. Туда мэрия сообщила о якобы произведенном ремонте. Я поехал туда, никакого ремонта не было. Прокурор сам съездил, встретился с жителями, собрал их и администрацию. На вопрос жителей – когда отремонтируете сети, представители администрации молча покинули зал. Ремонт так и не произведен. Скоро весна, жители будут все лето жить в нечистотах», – развел руками г-н Сак.

Здравоохранение

По словам омбусдмена, ямальцев беспокоит непродуманная и необоснованная реорганизация больниц, незаконное сокращение медперсонала, в том числе предпенсионного возраста, некачественное оказание медпомощи, ее доступность, отсутствие лекарств для льготников. Также от жителей поступают жалобы о том, что им отказывают в направлении для оказания высокотехнологичной помощи.

Одной из серьезных проблем г-н Сак назвал переезд противотуберкулезного диспансера в Харп. По его словам, эта реформа случилась еще полтора года назад, но за это время порядок не наведен: больные туберкулезом ходят по улицам, на детских площадках в том числе. «Нельзя, чтобы так существовал объект, нужно установить распорядок, выходы только по пропускам, организовать выездные магазины с продуктами для пациентов – практики достаточно, нужно только желание. Эти мероприятия уже должны были быть выполнены по здравому смыслу, еще до реформирования диспансера», – заявил омбудсмен.

Комментарии депутатов

Депутат от ЛДПР Иван Вершинин заявил, что полностью поддерживает тезисы Анатолия Сака и предложил принять кадровые решения. «Если мы говорим, что у нас проблемы, то, значит, неэффективно Депздрав работает, если новостройки разваливаются, то госстройнадзор недорабатывает. Призываю принимать кадровые решения по данным случаям», – сказал г-н Вершинин.

Отметим, кадровые решения губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уже принял. Заместителем губернатора по вопросам строительства и в том числе качества жилья стал Андрей Воронов – прежний заместитель главы Нового Уренгоя по строительству. А главой госстройнадзора Ямала – Павел Кузнецов, который также по стечению обстоятельств ранее работа в Новом Уренгое, где больше всего нареканий к качеству возводимого жилья.

Еще шире прокомментировал озвученные проблемы депутат – справедливоросс Валерий Степанченко. «Требуют более детального внимания не только проблемы здравоохранения, но и вопросы реформ – начиная от пенсионной заканчивая мусорной», – сказал парламентарий. Однако, очевидно, что единороссы не считают мусорную реформу проблемной – ранее на сайте отделения «ЕР» по ЯНАО появилось заявление депутата Дмитрия Жаромских о том, что «ямальцы с пониманием относятся к переходу на новую систему обращения с ТКО».

«В конце прошлого года мы подготовили целый пакет вопросов, связанных со здравоохранением для губернатора, ответы получили. Все у нас делается, все согласовывается, но судя из его выступлений и моих впечатлений – совершенно другая картина. Например, Ямальский район – там закрепили онкобольных за районной больницей вместо Салехарда. Теперь люди получают лекарства в течение месяца и больше – я не думаю, что тут большие деньги нужны, чтобы решить этот вопрос. В одном из поселков нет окулиста, кардиолога, рентгенолога, направление в Салехард люди получить не могут. Простой пример – прилетела женщина из Се-Яхи в Салехард, но вместо помощи ее отправили в Яр-Сале, на «Треколе», за собственный счет – чтобы получить направление для лечения в Салехарде. А мы хвалимся цифровой экономикой и оперативностью», – заключил г-н Степанченко.

Салехард, служба информации

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