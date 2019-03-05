Чиновники озвучили итоги осмотра очередной новостройки с трещинами в Новом Уренгое

Власти Нового Уренгоя озвучили итоги осмотра новостройки с трещинами по адресу Тундровая,14 в микрорайоне Крымский. Здание назвали «ограниченно работоспособным» и предложили жильцам обращаться в окружную инстанцию, которая занимается аварийным жильем. Дом построен в 2016 году компанией «Стройсистема» (входит в группу компаний «БауГрупп»), которая банкротится.

О том, что в новом доме в Новом Уренгое появились трещины, сообщили жильцы в соцсетях. Чиновникам в начале 2019 года пришлось выделить средства из резервного фонда на обследование здания. Во вторник, 5 марта, на сайте администрации города размещена информция об итогах работы комиссии.

«Все имеющиеся повреждения являются следствием неравномерной осадки фундамента. В результате обследования грунтов, фундамента, несущих стен здания получено заключение об ограниченно работоспособном состоянии здания. Опасения разрушения здания нет. Но меры принимать необходимо. Мы направим заключение в управляющую компанию. Далее собственники должны принять решение о дальнейших действиях в отношении своего имущества», – цитируют на сайте мэрии газовой столицы замглавы Игоря Косухина.

В администрации заявили, что теперь жильцам придется обратиться в окружную комиссию по оценке жилых помещений жилищного фонда ЯНАО. Там будет решено, подлежит ли дом ремонту или его нужно расселить как аварийный. «На случай, если комиссия примет решение о расселении жильцов, в Новом Уренгое подготовлен маневренный фонд. Для собственников в дальнейшем возникнет право на заключение договора мены либо получение средств по выкупной стоимости жилья», – говорится в сообщении мэрии.

Напомним, два новых окружных чиновника, которых губернатор Дмитрий Артюхов взял для решения проблем с некачественным жильем и долгостроями, ранее работали в Новом Уренгое. Это замгубернатора Андрей Воронов (ранее – замглавы города по строительству) и глава госстройнадзора Ямала Павел Кузнецов (ранее – глава подразделения госстройнадзора в Новом Уренгое и Тазовском районе).

Примечательно, что для Нового Уренгоя аварийные новостройки – это тенденция. В 2017 году была аналогичная ситуация с домом на улице Крайняя. Его тоже строгила «Стройсистема». Следователи возбудили уголовное дело, а ущерб жильцам пришлось возмещать из бюджета Ямала. Людей из аварийного дома тогда пришлось расселить.

Новый Уренгой, служба информации

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